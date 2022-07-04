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الحكومة المصرية تضخ 1.28 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع 

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قمح مناسبة
مصر تعد واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم
اقتصاد مصر

الحكومة المصرية تضخ 1.28 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع

منذ 15 أبريل وحتى الآن

دبي - العربية.نت

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قال وزير التموين المصري، علي مصيلحي، إن الحكومة ضخت 24 مليار جنيه (1.28 مليار دولار) في السوق لتوفير احتياطي استراتيجي لجميع السلع منذ 15 أبريل وحتى الآن، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس الأحد.

وتعد مصر واحدة من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث تشتري معظم وارداتها من الحبوب من منطقة البحر الأسود، لكن الواردات اضطربت في الأشهر الأخيرة عقب اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.

وكان المصيلحي، أكد في وقت سابق أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لـ6 أشهر ونصف الشهر من الاستهلاك المحلي.

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وقال في تصريحات أدلى بها خلال مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقلتها عنه قناة "سي.بي.سي"، إن البلاد تملك احتياطياً من زيت الطعام يكفي 6.1 شهر، ومن السكر 7.7 شهر، ومن الأرز 3.3 شهر.

يشار إلى أن مصر أمّنت أكبر مناقصة توريد قمح خلال عقد من الزمان، مستفيدة من انخفاض الأسعار الأخير لتعزيز المخزونات حيث يعيق الغزو الروسي لأوكرانيا الإمدادات العالمية.

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