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انخفاض أسعار القمح الروسي مع حصد المحصول الجديد وخفض ضريبة التصدير

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حقول القمح في روسيا (شترستوك)
حقل قمح
اقتصاد روسيا

انخفاض أسعار القمح الروسي مع حصد المحصول الجديد وخفض ضريبة التصدير

أسعار القمح الروسي تراوحت ما بين 375 و385 دولاراً للطن

دبي - العربية.نت

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قال محللون اليوم الاثنين، إن أسعار صادرات القمح الروسي انخفضت الأسبوع الماضي بسب الضغط من المحصول الجديد، الذي بدأ المزارعون حصده للتو، إلى جانب تخفيض ضريبة التصدير وتراجع الأسعار في بورصة شيكاغو.

وخفضت روسيا، التي يفرض عليها الغرب عقوبات، بشكل حاد من الضرائب على صادرات الحبوب الأسبوع الماضي لدعم شحنات في موسم التسويق يونيو-يوليو.

وقال معهد دراسات السوق الزراعية، إن أسعار محصول القمح الجديد، الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5%، وكذلك أسعار التوريد من موانئ البحر الأسود انخفضت بما بين 25 إلى 375 دولارا للطن على ظهر الباخرة بنهاية الأسبوع الماضي، وفق رويترز.

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وأوضحت شركة سوفإكون لأبحاث الأسواق الزراعية في منطقة البحر الأسود إن أسعار القمح للتوريد في يوليو-أغسطس تراوحت ما بين 375 إلى 385 دولارا للطن، مقارنة مع 390 إلى 400 دولار في الأسبوع السابق.

ونقلت سوفإكون بيانات الموانئ التي أظهرت أن روسيا صدرت 250 ألف طن من الحبوب الأسبوع الماضي مقارنة مع 500 ألف طن في الأسبوع السابق، أي أقل بنسبة 50%.

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