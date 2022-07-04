روسيا و أوكرانيا
بريطانيا تفرض عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة على بيلاروسيا
بسبب دعمها للغزو الروسي لأوكرانيا
قالت بريطانيا إنها ستفرض يوم الثلاثاء عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة على بيلاروسيا، من ضمنها عقوبات تطال قطاع النقل في البلاد، بسبب دعمها للغزو الروسي لأوكرانيا.
ستشمل الحزمة الجديدة حظر استيراد وتصدير سلع تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك صادرات المشتقات النفطية، ومكونات التكنولوجيا المتقدمة، والسلع الفاخرة، وواردات الحديد والصلب البيلاروسي.
مادة اعلانية
كما ستحظر بريطانيا على المزيد من الشركات البيلاروسية إصدار الديون والأوراق المالية في لندن.
اقرأ أيضاً
-
بيلاروسيا: ندعم موسكو بالكامل على الأراضي الأوكرانيةمجدداً، أكد رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعمه الكامل لروسيا بوجه أوكرانيا.وشدد على أن بلاده تقف ... العرب والعالم
-
بوتين: الضغوط الغربية تدفعنا لتسريع الاندماج مع بيلاروسياالرئيس الروسي: لقد تمكنا من تحقيق مستوى مثالي حقا من الشراكة الاستراتيجية والتحالف العرب والعالم
-
روسيا تسيطر على مشروع سخالين للغاز في تصعيد للحرب الاقتصاديةمرسوم قد يجبر شركة شل ومستثمرين يابانيين على الخروج من المشروع طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية