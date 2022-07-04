بريطانيا تفرض عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة على بيلاروسيا

قالت بريطانيا إنها ستفرض يوم الثلاثاء عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة على بيلاروسيا، من ضمنها عقوبات تطال قطاع النقل في البلاد، بسبب دعمها للغزو الروسي لأوكرانيا.

ستشمل الحزمة الجديدة حظر استيراد وتصدير سلع تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك صادرات المشتقات النفطية، ومكونات التكنولوجيا المتقدمة، والسلع الفاخرة، وواردات الحديد والصلب البيلاروسي.

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كما ستحظر بريطانيا على المزيد من الشركات البيلاروسية إصدار الديون والأوراق المالية في لندن.