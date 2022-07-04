بريطانيا: نبحث بدائل بينها نهر الدانوب لإخراج الحبوب من أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه سيتعين النظر في مسارات بديلة لإخراج الحبوب العالقة في أوكرانيا، بما في ذلك عبر نهر الدانوب في أوروبا، إذا لم يتسن استخدام مضيق البوسفور في تركيا لنقلها.

وأضاف جونسون مخاطبا البرلمان: "الأتراك لا غنى عنهم على الإطلاق لحل هذه المشكلة. إنهم يبذلون قصارى جهدهم.. يعتمد الأمر على موافقة الروس على السماح لتلك الحبوب بالخروج".

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وتابع "سيتعين علينا بشكل متزايد النظر في وسائل بديلة لنقل تلك الحبوب من أوكرانيا إذا لم نتمكن من استخدام الطريق البحري، إذا كنا لا نستطيع استخدام مضيق البوسفور"، وفق رويترز.

وقالت تركيا إنها أوقفت سفينة شحن ترفع علم روسيا قبالة ساحلها على البحر الأسود، وإنها تحقق في مزاعم أوكرانية بأنها كانت تحمل حبوبا مسروقة.

وأبلغ جونسون المشرعين بأن هناك حلولا لا تشمل وجود سفن حربية بريطانية أو غيرها في البحر الأسود.

وقال جونسون: "ما نبحثه أيضا هو إمكانية استخدام النهر، نهر الدانوب على وجه الخصوص، أو استخدام السكك الحديدية لمحاولة إخراج الحبوب بكميات أقل مما يمكننا مع قافلة ضخمة عبر البحر الأسود.. نبحث جميع الخيارات الممكنة".