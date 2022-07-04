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بنك ياب للخدمات الرقمية يجمع 41 مليون دولار ويعتزم التوسع في السعودية

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بنوك الإمارات

بنك ياب للخدمات الرقمية يجمع 41 مليون دولار ويعتزم التوسع في السعودية

ويستهدف جمع 20 مليون دولار أخرى لتمويل خططه للتوسع

دبي – رويترز

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قال بنك ياب" للخدمات الرقمية بدولة الإمارات اليوم الاثنين إنه جمع 41 مليون دولار ويستهدف جمع 20 مليون دولار أخرى لتمويل خططه للتوسع.

ومن بين المستثمرين حتى الآن شركة الجزيرة كابيتال السعودية ومجموعة أبو داوود ومجموعة أسترا وأوداسيا كابيتال. وقال ياب إنه يعتزم استكمال مرحلته الأولى بنهاية العام.

وقال المدير التنفيذي للبنك، مروان هاشم، في مقابلة إن ياب سيستخدم التمويل في توسيع نشاطه في السعودية ومصر وباكستان وغانا.

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وتابع: "حصلنا بالفعل على تصريح "المؤسسات المالية الإلكترونية" في باكستان وعلى تصريح "مزود الخدمات المالية" في غانا والسعودية. وسنقدم طلبا للبنك المركزي المصري".

ودخل ياب، الذي تم تدشينه في 2021، في شراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني الإماراتي ليصبح أول منصة مستقلة للخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات.

وقال المدير العام والشريك المؤسس لياب أنس زيدان، إن البنك دخل في شراكة مع بنك الجزيرة في السعودية حيث سيتم تدشين الخدمة تجريبيا في أكتوبر/تشرين الأول قبل انطلاقها بالكامل في الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف "أنها خطوة مهمة جدا بالنسبة لنا لأننا نؤمن بأن السعودية تعد واحدة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط".

ويعتزم ياب تدشين خدماته بنهاية العام الجاري في باكستان وغانا، حيث توجد خدماته حاليا بشكل تجريبي، وفي مصر العام المقبل.

وقال هاشم إن ياب سيستهدف تقديم خدمات لسوق تحويلات الباكستانيين العاملين في الخليج الذين يرسلون مليارات الدولارات لبلادهم كل عام.

وأضاف البنك أن أكثر من 130 ألف مستخدم حتى الآن اشتركوا في التطبيق الخاص به.

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