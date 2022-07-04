تراجع طفيف للصادرات الألمانية في مايو

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الاثنين أن الصادرات الألمانية سجلت تراجعا طفيفا في مايو/أيار، بنسبة بلغت 0.5% على أساس شهري، بينما تجاوزت الواردات التوقعات.

كان استطلاع لرويترز قد توقع ارتفاع الصادرات على أساس شهري 0.9%.

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وجاء التراجع المفاجئ للصادرات نتيجة لتراجع الطلب من دول الاتحاد الأوروبي، حيث تراجعت الصادرات إليها بنسبة 2.8% بالمقارنة مع أبريل/نيسان 2022.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك "في.بي" توماس جيتسل، إنه ينبغي عدم المبالغة في التركيز على تراجع الصادرات، إلا أنه أشار إلى أن "عدد التقارير السلبية في تزايد، وبالتالي فإن النظرة المتعمقة للبيانات تترك شعورا بعدم الارتياح".

وأوضح مكتب الإحصاءات أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الأولى للصادرات الألمانية في مايو أيار، بارتفاع في الصادرات السلعية إليها بنسبة 5.7% مقارنة بالشهر السابق، إلى 13.4 مليار يورو.

كما ارتفعت صادرات ألمانيا إلى روسيا بنسبة 29.4% في مايو/أيار، مقارنة بالشهر السابق، إلى مليار يورو، بعدما تراجعت 60% في مارس/آذار، على خلفية العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وذكر المكتب أن العجز التجاري المعدل موسميا في مايو/أيار بلغ مليار يورو (1.04 دولار)، مقابل توقعات بعجز يبلغ 2.7 مليار يورو.