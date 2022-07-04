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تعيين وزيرة جديدة للاقتصاد في الأرجنتين بعد الاستقالة المفاجئة لجوزمان

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الوزيرة الجديدة سيلفينا باتاكيس (فرانس برس)
اقتصاد

تعيين وزيرة جديدة للاقتصاد في الأرجنتين بعد الاستقالة المفاجئة لجوزمان

في وقت تجاوز معدل التضخم بالبلاد 60%

بوينس أيرس - رويترز

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عين الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، الخبيرة الاقتصادية والمسؤولة الحكومية، سيلفينا باتاكيس، وزيرة جديدة للاقتصاد بعد الاستقالة المفاجئة للوزير مارتن جوزمان والتي جاءت وسط أزمات وتوتر سياسي.

وعقد فرنانديز اجتماعات طوال يوم أمس، منها اجتماع مع نائبته ذات النفوذ الكبير والمثيرة للانقسام كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، بينما كان يسارع الخطى لاختيار وزير اقتصاد جديد بعد أن أحدثت استقالة جوزمان، حليفه الرئيسي والذي شغل المنصب لفترة طويلة، هزة في حكومة يسار الوسط.

وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة جابريلا سيروتي، أن الرئيس اختار باتاكيس لتكون وزيرة للاقتصاد. وكانت تشعل منصب وزيرة الاقتصاد في مقاطعة بوينس أيرس من 2011 إلى 2015.

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وكان جوزمان (39 عاما)، قدم استقالته في ساعة متأخرة من مساء السبت وسط تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحاكم بشأن كيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم.

وجاءت الاستقالة في الوقت الذي وصلت فيه معدلات التأييد للحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ توليها السلطة في عام 2019.

وتجاوز التضخم 60%، فيما تتعرض العملة البيزو لضغط متزايد، في حين تراجعت السندات السيادية.

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