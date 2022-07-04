اقتصاد مصر
ميزانية مصر تحقق فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي بـ97 مليار جنيه
الإيرادات السنوية في الموازنة زادت 20%
أظهرت البيانات الرسمية، تحقيق البلاد لفائض أولي بالموازنة بـ97 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021-2022.
وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8% خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6.1%.
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ونمت الإيرادات السنوية بنسبة 20% في وقت وصل النمو في المصروفات بنسبة 15%.
وأشارت البيانات إلى خفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32.8%.
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