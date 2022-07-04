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ميزانية مصر تحقق فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي بـ97 مليار جنيه

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اقتصاد مصر

ميزانية مصر تحقق فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي بـ97 مليار جنيه

الإيرادات السنوية في الموازنة زادت 20%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت البيانات الرسمية، تحقيق البلاد لفائض أولي بالموازنة بـ97 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021-2022.

وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8% خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6.1%.

ونمت الإيرادات السنوية بنسبة 20% في وقت وصل النمو في المصروفات بنسبة 15%.

وأشارت البيانات إلى خفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32.8%.

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