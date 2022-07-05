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بيلاروسيا تجمد الحيازات الأجنبية في 190 شركة

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روسيا و أوكرانيا

بيلاروسيا تجمد الحيازات الأجنبية في 190 شركة

رداً على عقوبات غربية بسبب دعمها للغزو الروسي لأوكرانيا

دبي - العربية.نت

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أعلنت بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، تجميد الحيازات الأجنبية في أسهم 190 شركة في البلاد ردا على عقوبات غربية بسبب دعمها للغزو الروسي لأوكرانيا وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال مرسوم نشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للتشريعات، إن المساهمين من دول "ترتكب أعمالا غير ودية تجاه الكيانات القانونية أو الأفراد في روسيا البيضاء ممنوعون من التصرف في أسهمهم"، وفق رويترز.

وقالت بريطانيا، أمس الثلاثاء، إنها ستفرض عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة على بيلاروسيا، من ضمنها عقوبات تطال قطاع النقل في البلاد، بسبب دعمها للغزو الروسي لأوكرانيا.

وستشمل الحزمة الجديدة حظر استيراد وتصدير سلع تبلغ قيمتها حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك صادرات المشتقات النفطية، ومكونات التكنولوجيا المتقدمة، والسلع الفاخرة، وواردات الحديد والصلب البيلاروسي.

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