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فاتورة واردات مصر ترتفع 4.5 مليار دولار شهرياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

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اقتصاد مصر

فاتورة واردات مصر ترتفع 4.5 مليار دولار شهرياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

الحكومة خفضت قيمة العملة 14% في مارس بعد أن واجهت تداعيات اقتصادية سلبية جراء الحرب

دبي - العربية.نت

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قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن فاتورة الاستيراد الخاصة بالبلاد، ارتفعت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ووصلت إلى 9.5 مليار دولار في الشهر، بعد أن كانت 5 مليارات دولار شهريا قبل الحرب، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وارتفعت الأسعار في مصر على نحو ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، وخفضت الحكومة قيمة العملة 14% في مارس بعد أن واجهت تداعيات اقتصادية سلبية جراء الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات رسمية، تحقيق البلاد لفائض أولي بالموازنة بـ97 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021-2022.

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وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة، حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، إضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8% خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6.1%.

ونمت الإيرادات السنوية بنسبة 20% في وقت وصل النمو في المصروفات بنسبة 15%.

وأشارت البيانات إلى خفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32.8%.

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