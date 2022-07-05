فاتورة واردات مصر ترتفع 4.5 مليار دولار شهرياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن فاتورة الاستيراد الخاصة بالبلاد، ارتفعت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ووصلت إلى 9.5 مليار دولار في الشهر، بعد أن كانت 5 مليارات دولار شهريا قبل الحرب، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وارتفعت الأسعار في مصر على نحو ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، وخفضت الحكومة قيمة العملة 14% في مارس بعد أن واجهت تداعيات اقتصادية سلبية جراء الحرب في أوكرانيا.

مادة اعلانية

وأظهرت بيانات رسمية، تحقيق البلاد لفائض أولي بالموازنة بـ97 مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021-2022.

وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة، حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، إضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8% خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6.1%.

ونمت الإيرادات السنوية بنسبة 20% في وقت وصل النمو في المصروفات بنسبة 15%.

وأشارت البيانات إلى خفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32.8%.