للشهر الثالث على التوالي.. "المركزي" الأسترالي يرفع أسعار الفائدة إلى 1.35%

رفع البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، أسعار الفائدة للشهر الثالث على التوالي، مشيرا إلى رفعها أكثر مستقبلا في الوقت الذي يكافح فيه لاحتواء ارتفاع التضخم حتى مع خطر التسبب في حدوث انكماش اقتصادي.

وفي ختام اجتماع السياسة لشهر يوليو، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعره الفائدة 50 نقطة أساس إلى 1.35%، مما يصل بحجم الرفع إلى 125 نقطة أساس منذ مايو، وذلك في أسرع سلسلة من التحركات منذ 1994.

مادة اعلانية

وقال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، فيليب لوي، في بيان، إن "المجلس يتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات في عملية إعادة الأوضاع النقدية في أستراليا إلى طبيعتها خلال الأشهر المقبلة".

وكان الارتفاع متوقعا على نطاق واسع في الأسواق، وتراجع الدولار الأسترالي بشكل طفيف كرد فعل على القرار ليصل إلى 0.6863 دولار.

ومن المقرر صدور بيانات رسمية عن تضخم أسعار المستهلكين للربع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر، فيما من المتوقع أن تظهر ارتفاعا مقلقا آخر إلى 6% أو أكثر، وهي مستويات لم يسبق لها مثيل منذ فرض ضريبة المبيعات عام 2000.

ومن المرجح أيضا أن يتسارع معدل التضخم الأساسي متجاوزا 4% ليبتعد عن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي عند 2 إلى 3%.