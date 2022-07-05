نشاط قطاع الخدمات في الصين يقفز لأعلى مستوى بنحو عام

تجاوز نشاط قطاع الخدمات في الصين، التوقعات بكثير خلال يونيو الماضي، وقفز إلى أعلى مستوى بنحو عام، في أحدث إشارة إلى أن تراجع تفشي فيروس كورونا وتخفيف القيود، قد عززا معنويات المستهلكين.

وارتفع مؤشر (Caixin) لمديري مشتريات الخدمات إلى 54.5 نقاط في يونيو من 41.4 نقاط في مايو، وهذه أعلى قراءة منذ يوليو 2021.

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وكانت أرقام التضخم في الصين، جاءت دون التوقعات، خلال مايو الماضي لتعطي المركزي الصيني فرصة جديدة للمزيد من التحفيز.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% في مايو على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل بقليل من متوسط التوقعات الذي كان عند 2.2%.

على صعيد متصل، تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم عند بوابة المصانع في الصين، إلى 6.4% على أساس سنوي من 8% في أبريل، وجاء متماشيا مع التوقعات.

ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة لضمان سلاسل الإمداد، والاستقرار في المناطق الصناعية الرئيسية رغم الاضطرابات الناجمة عن موجات كورونا.