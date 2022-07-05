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هبوط قياسي لاحتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي.. الأكبر منذ 2008

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اقتصاد كوريا الجنوبية
احتياطيات كوريا الجنوبية انكمشت في يونيو لرابع شهر على التوالي
اقتصاد

هبوط قياسي لاحتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي.. الأكبر منذ 2008

البنك المركزي أرجعه إلى قوة الدولار التي قلصت القيمة الدولارية للأصول المحتفظ بها في عملات أخرى

سيؤول - رويترز

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أظهرت بيانات أن احتياطيات كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي انكمشت في يونيو لرابع شهر على التوالي، مسجلة أكبر هبوط منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وقال بنك كوريا إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، مقاسة بالدولارات الأميركية، تراجعت الشهر الماضي بمقدار 9.43 مليار دولار لتصل إلى 438.28 مليار دولار في نهاية الشهر.

وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض إلى قوة الدولار الأميركي التي قلصت القيمة الدولارية للأصول المحتفظ بها في عملات أخرى وتدخلاته لبيع الدولار لدعم العملة المحلية (الوون) الضعيفة.

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وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي بما إجماليه 23.49 مليار دولار في الفترة من مارس إلى نهاية يونيو، بحسب بيانات البنك المركزي.

وهبط الوون الكوري الجنوبي 8.4% أمام الدولار للشهر السادس هذا العام، مقتربا من أدنى مستوى في 13 عاما بسبب صعود العملة الأميركية وتنامي العجز التجاري وموجة مبيعات في الأسهم المحلية من مستثمرين أجانب.

وكان ذلك ثاني أسوأ أداء بين العملات الآسيوية الرئيسية لفترة الأشهر الستة الأولى من العام بعد الين الياباني، الذي خسر حوالي 15% من قيمته مقابل الدولار.

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