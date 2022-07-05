وزير التجارة السعودي: رصد ومتابعة أسعار 217 سلعة لمنع أي تلاعب

قال وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إنه يتم رصد ومتابعة أسعار 217 سلعة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع أي تلاعب بالأسعار.

وأضاف الوزير في المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن القيادة وجهت بأهمية متابعة الأسواق، ووفرة المنتجات، ومراقبة مستويات الأسعار، ومكافحة الاحتكار.

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وأكد وزير التجارة، أن الفرق الرقابية نفذت أكثر من 640 ألف عملية رصد لأسعار السلع، وتم رصد 27 ألف مخالفة، وتمت محاسبة المخالفين.

وتابع: "نرجو من المواطنين التعاون معنا، والإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار، بالاتصال على 1900".

وقال الوزير ماجد القصبي، إن المملكة جزء من العالم، وتتأثر بالأحداث العالمية، وتكمن الأهمية في كيفية مواجهة هذه الأزمات.

وأضاف: "كلنا مسؤول، وكلنا مستهلك، نحتاجكم لتكونوا شركاءنا في الإبلاغ عن أي تلاعب في الأسعار".

وأوضح أننا نناقش اليوم قضية لامست كل أسرة ويعاني منها العالم، ألا وهي قضية التضخم وزيادة الأسعار، مشيراً إلى أن جائحة كورونا اجتاحت العالم، وأدت إلى ارتفاع الأسعار.

وأكد وزير التجارة، أن تداعيات الأحداث العالمية كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تعطل منافذ النقل وارتفاع تكاليف الشحن.

وقال وزير التجارة، إن القيادة استشعرت أثر هذه التداعيات على أسعار السلع الغذائية والأساسية، وصدرت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد؛ بحزمة مساعدات لدعم الأسر المستحقة، لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن الأسعار تختلف من دولة لأخرى، وهي مرتبطة بعوامل كثيرة؛ أهمها العرض والطلب.