اقتصاد مصر
11 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 4 أشهر من العام
سجلت 3.1 مليار دولار في أبريل بمعدل زيادة 24.4% على أساس سنوي
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2022، نحو 3.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 24.4% على أساس سنوي، مقابل نحو 2.5 مليار دولار في شهر أبريل2021، في حين تراجعت بمعدل 7.2% مقارنة بالشهر السابق (مارس 2022) الذي سجلت خلاله 3.3 مليار دولار.
وبذلك ترتفع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 7.7% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار، مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام 2021.
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