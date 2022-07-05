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11 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 4 أشهر من العام

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داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة (رويترز)
داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة (رويترز)
اقتصاد مصر

11 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 4 أشهر من العام

سجلت 3.1 مليار دولار في أبريل بمعدل زيادة 24.4% على أساس سنوي

القاهرة - العربية.نت

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سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2022، نحو 3.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 24.4% على أساس سنوي، مقابل نحو 2.5 مليار دولار في شهر أبريل2021، في حين تراجعت بمعدل 7.2% مقارنة بالشهر السابق (مارس 2022) الذي سجلت خلاله 3.3 مليار دولار.

وبذلك ترتفع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 7.7% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار، مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام 2021.

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