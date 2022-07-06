أسعار الغذاء تبدأ في العودة لمستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية

بدأت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الغذاء العالمية بالتراجع مع انخفاض أسعار العديد منها من زيوت الطهي إلى القمح والذرة إلى أدنى مستوياتها في أشهر مع زيادة الإمدادات وتخفيف المستثمرين من رهاناتهم لارتفاع الأسعار في أسواق العقود الآجلة.

وعادت الأسعار إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب الروسية الأوكرانية حيث تراجعت أسعار زيت النخيل وهو زيت الطعام الأكثر استهلاكًا في العالم بنحو 45% من مستوى الإغلاق القياسي في أبريل ليقترب من أضعف مستوى له في عام.

مادة اعلانية

في حين انخفضت أسعار القمح بأكثر من 35% من أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس وانخفضت أسعار الذرة بنحو 30% من الذروة.

وكانت الحرب الروسية الأوكرانية قد فاقمت من أزمة إمدادات الغذاء التي بدأت بسبب الطقس القاسي ومشاكل في سلاسل التوريد.