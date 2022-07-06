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ارتفاع تحويلات التونسيين العاملين في الخارج 17% خلال 6 أشهر

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البنك المركزي التونسي
البنك المركزي التونسي
اقتصاد تونس

ارتفاع تحويلات التونسيين العاملين في الخارج 17% خلال 6 أشهر

وصلت إلى 1.19 مليار دولار بالنصف الأول من 2022

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، أن تحويلات التونسيين العاملين بالخارج ارتفعت 17% في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 3.7 مليار دينار تونسي (1.19 مليار دولار).

وقفزت إيرادات السياحة التونسية 55% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 450 مليون دولار، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

يشار إلى أن عدد التونسيين في الخارج، يبلغ نحو 1.4 مليون سخص، من بينهم شريحة مهمة من الكفاءات تصل إلى 170 ألف شخص.

وكانت تحويلاتهم، تجاوزت 5% من الدخل الوطني لعام 2021.

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