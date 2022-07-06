ارتفاع تحويلات التونسيين العاملين في الخارج 17% خلال 6 أشهر

أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، أن تحويلات التونسيين العاملين بالخارج ارتفعت 17% في النصف الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 3.7 مليار دينار تونسي (1.19 مليار دولار).

وقفزت إيرادات السياحة التونسية 55% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 450 مليون دولار، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

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يشار إلى أن عدد التونسيين في الخارج، يبلغ نحو 1.4 مليون سخص، من بينهم شريحة مهمة من الكفاءات تصل إلى 170 ألف شخص.

وكانت تحويلاتهم، تجاوزت 5% من الدخل الوطني لعام 2021.