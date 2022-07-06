الفيدرالي الأميركي
الأسواق تترقب صدور محضر الفيدرالي الأميركي اليوم
قد يلقي الضوء على سياسة رفع الفائدة في الفترة المقبلة وسط زيادة التضخم وعلامات تباطؤ الاقتصاد
تترقب الأسواق العالمية، صدور محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأميركي، في وقت لاحق اليوم، والذي سيكشف فيه عن تفاصيل ما ناقشه صانعو السياسة الشهر الماضي، والذي قد يلقي الضوء على سياسة رفع الفائدة في الفترة المقبلة وسط ارتفاع التضخم وعلامات تباطؤ الاقتصاد.
وكان رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، أعلن أنه قد يتم رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس في يوليو.
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وأدلى باول بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في 15 يونيو الماضي، بعد أن رفع الفائدة بـ75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ 1994.
كما تتركز الأنظار على ما إذا قد يتم أي تعديل في سياسة الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم المرتفع في حال إشارات إضافية على تباطؤ الاقتصاد.
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