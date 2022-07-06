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انكماش نشاط قطاع الاقتصاد الخاص غير النفطي في مصر خلال يونيو

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اقتصاد مصر

انكماش نشاط قطاع الاقتصاد الخاص غير النفطي في مصر خلال يونيو

مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر ينخفض إلى 45.2 نقطة

القاهرة – رويترز

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كشف مسح، اليوم الأربعاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفض في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوياته في عامين مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضعف العملة وقلة المواد.

ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.2 من 47 في مايو/أيار، مبتعدا عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويونيو/حزيران هو الشهر التاسع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعا.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال: "سجل الاقتصاد المصري غير النفطي أضعف أداء في عامين في يونيو/حزيران، إذ شهدت الشركات تراجعا في الطلب في مواجهة زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه ونقص المواد".

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"هذه القراءة هي الأقل منذ يونيو 2020 أثناء الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19".

وذكرت ستاندرد آند بورز أن قطاعات الصناعات التحويلية والجملة والتجزئة تضررت بشدة.

وزاد التضخم الأساسي إلى 13.5% في يونيو/حزيران من 13.1% في مايو/أيار.

وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 72.0 في يونيو/حزيران من 62.1 في مايو/أيار، في حين ارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 70.9 من 62.3.

وقال خبير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز ديفيد أوين: "ظلت أوضاع الإمدادات ضعيفة أيضا وأضافت إلى الضغوط التضخمية مع تلويح الشركات بزيادة صعوبة توفير المواد الخام".

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يونيو حزيران الانكماش المستمر منذ نحو عام، إذ انخفض مؤشر الإنتاج إلى 41.3 من 45 في مايو/أيار في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 41.9 من 44.6.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا إلى 63.7 وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر مقارنة مع 55.2 في مايو/أيار عندما اقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.

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