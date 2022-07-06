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دراسة: ديون الصين ستصل لمستويات قياسية جديدة هذا العام

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المركزي الصيني
المركزي الصيني
اقتصاد الصين

دراسة: ديون الصين ستصل لمستويات قياسية جديدة هذا العام

مع توجهات البنك المركزي لتعزيز الائتمان ودعم الاقتصاد

دبي - العربية.نت

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من المتوقع أن تسجل الديون السيادية في الصين مستوى قياسياً جديداً هذا العام، وذلك مع توجهات البنك المركزي لتعزيز الائتمان ودعم الاقتصاد، بحسب دراسة للمؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية الصينية.

وتوقعت الدراسة ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين، بأكثر من 11% ليصل إلى 275%.

وعزت هذا الارتفاع إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، موضحة أن الميزانية العمومية ما زالت بحاجة إلى التوسع، وأن الاقتصاد بحاجة إلى زيادة الاستدانة.

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