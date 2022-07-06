عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 53% خلال أبريل 2022

أظهرت بيانات التجـارة الخارجية لشهر أبريل 2022، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري بنسبة 53% إلى 1.70 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022 مقابل 3.62 مليار دولار للشهر المماثل مـن العام السابق.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 54.2%، حيث بلغـت 4.94 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022 مقابل 3.20 مليار دولار للشهر المماثل من العام السابق.

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وقال الجهاز، إن ذلك يرجع إلى ارتفاع قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 204.3%، والبترول الخام بنسبة 14.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 34.7%، والأسمدة بنسبـة 10.3%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7% إلى 6.64 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022 مقابل 6.82 مليار دولار للشهر المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 44.6%، والقمح بنسبة 30%، والأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 20.3%، ومواد كيمياوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.6%.