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عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 53% خلال أبريل 2022

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اقتصاد مصر

عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 53% خلال أبريل 2022

الصادرات المصرية ترتفع 54% إلى 4.9 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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أظهرت بيانات التجـارة الخارجية لشهر أبريل 2022، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري بنسبة 53% إلى 1.70 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022 مقابل 3.62 مليار دولار للشهر المماثل مـن العام السابق.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 54.2%، حيث بلغـت 4.94 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022 مقابل 3.20 مليار دولار للشهر المماثل من العام السابق.

وقال الجهاز، إن ذلك يرجع إلى ارتفاع قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 204.3%، والبترول الخام بنسبة 14.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 34.7%، والأسمدة بنسبـة 10.3%.

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وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.7% إلى 6.64 مليار دولار خلال شهر أبريل 2022 مقابل 6.82 مليار دولار للشهر المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 44.6%، والقمح بنسبة 30%، والأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 20.3%، ومواد كيمياوية عضوية وغير عضوية بنسبة 4.6%.

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