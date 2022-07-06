.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"حساب المواطن": المسجلون الجدد يجب عليهم إكمال التسجيل قبل هذا الموعد

  • الخط
حساب المواطن
شعار برنامج حساب المواطن
اقتصاد السعودية

"حساب المواطن": المسجلون الجدد يجب عليهم إكمال التسجيل قبل هذا الموعد

للحصول على الدعم في دفعة شهر أغسطس

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، توضيحاً للمسجلين الجدد في برنامج حساب المواطن.

ورداً على تساؤل بشأن هل سيتم دراسة الأهلية في البرنامج لدفعة شهر أغسطس القادمة في حالة قيام المواطن بالتسجيل أو إعادة تقديم الطلب، قال المتحدث في تغريدة بموقع التواصل "تويتر"، إنه إذا أكملت تسجيلك أو أعدت تقديم طلبك قبل يوم 16 يوليو فستتم دراسة أهليتك واستحقاقك لدفعة شهر أغسطس القادمة.

وبدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج وسيستمر حتى نهاية، اليوم الأربعاء، ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي.

صندوق تحوط يستفيد من تقلبات السوق ويسجل عائداً بـ32% خلال النصف الأول  قصص اقتصادية شركات صندوق تحوط يستفيد من تقلبات السوق ويسجل عائداً بـ32% خلال النصف الأول 

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر أمراً ملكياً بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.

وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أوكرانيا تطالب الغرب بتخصيص الأموال الروسية المجمدة لإعادة الإعمار أوكرانيا تطالب الغرب بتخصيص الأموال الروسية المجمدة لإعادة الإعمار
اكتشف المزيد