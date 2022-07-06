"حساب المواطن": المسجلون الجدد يجب عليهم إكمال التسجيل قبل هذا الموعد
للحصول على الدعم في دفعة شهر أغسطس
أصدر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، توضيحاً للمسجلين الجدد في برنامج حساب المواطن.
ورداً على تساؤل بشأن هل سيتم دراسة الأهلية في البرنامج لدفعة شهر أغسطس القادمة في حالة قيام المواطن بالتسجيل أو إعادة تقديم الطلب، قال المتحدث في تغريدة بموقع التواصل "تويتر"، إنه إذا أكملت تسجيلك أو أعدت تقديم طلبك قبل يوم 16 يوليو فستتم دراسة أهليتك واستحقاقك لدفعة شهر أغسطس القادمة.
وبدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج وسيستمر حتى نهاية، اليوم الأربعاء، ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أصدر أمراً ملكياً بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.
وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.
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