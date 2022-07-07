ألمانيا
ارتفاع أقل من المتوقع للإنتاج الصناعي الألماني في مايو
بسبب مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وإغلاقات الصين
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي الألماني، ارتفع أقل من المتوقع في مايو الماضي، حيث أدت مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" في الصين إلى صعوبة معالجة الطلبيات.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، إن الناتج الصناعي ارتفع 0.2% على أساس شهري، بعد نمو معدل بالزيادة بلغ 1.3% في أبريل.
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وكان استطلاع لـ"رويترز"، أشار إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4% في مايو 2022.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، أن طلبيات السلع الصناعية زادت 0.1% على أساس شهري، وفقاً لبيانات معدلة موسمياً بعد انخفاض بنسبة 1.8% في أبريل معدل بالرفع.
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