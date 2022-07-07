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ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

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طلبات إعانة البطالة
طلبات إعانة البطالة
اقتصاد أميركا

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية

ارتفاع عدد المسرحين من عملهم إلى أعلى مستوى منذ 16 شهرا

واشنطن – رويترز

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ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في حين تباطأ الطلب على العمالة، وارتفع عدد المسرحين من عملهم إلى أعلى مستوى منذ 16 شهرا في يونيو/حزيران، إذ أدى رفع الفائدة إلى تأجيج المخاوف من ركود اقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت 4 آلاف إلى 135 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم الثاني من يوليو/تموز. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 230 ألف طلب خلال الأسبوع.

وتراوحت المطالبات حول مستوى 230 ألف منذ بداية يونيو/حزيران، فيما يلقي الضوء على قوة سوق العمل على الرغم من أن بعض الشركات في قطاعات الإسكان والتكنولوجيا تقلص العمالة. وسرحت شركة تسلا مئات العاملين في الولايات المتحدة.

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وزاد خفض الوظائف بنسبة 29% إلى 77515 في الربع الثاني من العام بالمقارنة بالفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
لكن تسريح العاملين في النصف الأول من العام بلغ أدنى مستوياته منذ 1993.

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