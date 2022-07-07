الأردن يطرح مناقصة لشراء 120 ألف طن من علف الشعير

قال تجار أوروبيون، اليوم الخميس، إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن طرح مناقصة دولية جديدة لشراء 120 ألف طن من علف الشعير.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو 14 يوليو /تموز.

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والإعلان الجديد كان متوقعا بعد أن اشترى الأردن 60 ألف طن في المناقصة السابقة لشراء 120 ألف طن من الشعير أمس.

وفترات الشحن المحتملة هي 1-15 نوفمبر تشرين الثاني، و16-30 نوفمبر/تشرين الثاني، و1-15 ديسمبر/كانون الأول، و16-31 ديسمبر /كانون الأول.

كما طرح الأردن مناقصة منفصلة لشراء 120 ألف طن من القمح.