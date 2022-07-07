.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الفيدرالي الأميركي يحذر من إمكانية تحول التضخم إلى حالة مستمرة

  • الخط
الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي

الفيدرالي الأميركي يحذر من إمكانية تحول التضخم إلى حالة مستمرة

توقع زيادة جديدة في أسعار الفائدة قدرها 50 أو 75 نقطة أساس في يوليو

واشنطن - فرانس برس ورويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعرب مسؤولو البنك المركزي الأميركي الشهر الماضي عن قلقهم من إمكانية تحوّل التضخم المرتفع إلى حالة طويلة الأمد، وشددوا على استعدادهم لمواصلة رفع معدلات الفائدة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، بحسب محضر آخر اجتماع بشأن السياسة النقدية نشر، أمس الأربعاء.

وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 14-15 يونيو، أن المسؤولين يشعرون بالقلق من "أن الضغوط المرتبطة بالتضخم لا تبدي مؤشرات على أنها تتراجع"، ما يعني أن ارتفاع الأسعار قد يكون "مستمرا بشكل أكبر مما كانوا يتوقعون سابقا".

ووفقا لمحضر الاجتماع، رأى المشاركون أن زيادة قدرها 50 أو 75 نقطة أساس ستكون مناسبة على الأرجح في اجتماع السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

أميركا تصدر عقوبات تتصل بالنفط الإيراني طاقة نفط وغاز أميركا تصدر عقوبات تتصل بالنفط الإيراني

وأشار العديد من صناع السياسات إلى وجود "خطر كبير من أن التضخم المرتفع، سيصبح متأصلا إذا بدأ العامة التشكيك في مدى تصميم اللجنة"، أي لجنة السوق الفدرالية المفتوحة التي تحدد سياسات الاحتياطي الفدرالي.

لكن التقرير كان واضحا بشأن عزم المسؤولين على مواصلة الجهود الرامية لتهدئة الاقتصاد على الأقل حتى نهاية العام.

وأوضح محضر الاجتماع، بالتفصيل كيف طُلب من البنك المركزي الأميركي إجراء زيادة كبيرة في أسعار الفائدة للتصدي لمعدلات التضخم والقلق بشأن فقدان الثقة في سلطة الاحتياطي الاتحادي.

وكانت الزيادة البالغة 0.75 نقطة مئوية التي خرجت عن الاجتماع، هي الأولى بهذا القدر منذ عام 1994.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تدريب الأطباء على مرضى بتقنية "الهولوغرام" تدريب الأطباء على مرضى بتقنية "الهولوغرام"
اكتشف المزيد