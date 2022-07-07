أزمة الغذاء
الهند تفرض قيوداً على صادرات طحين القمح
وتطلب من التجار الحصول على إذن قبل التصدير
قالت الحكومة الهندية في إشعار نُشر، اليوم الخميس، إنها عدلت سياسة تصدير طحين (دقيق) القمح وطلبت من التجار الحصول على إذن قبل التصدير.
وحظرت نيودلهي صادرات القمح في منتصف مايو/أيار، بعدما تسببت موجة حر حارقة في تقليص الإنتاج، وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
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وبعد الحظر، قفز الطلب على دقيق القمح من الدول المجاورة التي تواجه صعوبة لتدبير إمدادات من القمح بأسعار أقل من موردين آخرين.
وقالت الحكومة إن القيود على صادرات دقيق القمح ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 12 يوليو/تموز.
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