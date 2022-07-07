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اليمن يسعى لاستيراد القمح من الهند مع انخفاض مخزون الغذاء

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أحد موانئ تصدير القمح في الهند (رويترز)
أحد مواني تصدير القمح في الهند (رويترز)
اقتصاد اليمن

اليمن يسعى لاستيراد القمح من الهند مع انخفاض مخزون الغذاء

يكفي حتى نهاية أغسطس

دبي - العربية.نت

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قال وزير التجارة والصناعة اليمني، محمد الأشول، اليوم الخميس، إن وفدا يمنيا سيزور الهند الأسبوع القادم، في مسعى لتدبير شحنات من القمح.

ونقلت "رويترز" عن الأشول، أن الوفد سيسعى لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لاستيراد القمح من الهند.

وأضاف أن المخزونات الاستراتيجية الحالية من الأغذية في اليمن تكفي حتى نهاية أغسطس.

وحظرت الهند في مايو، تصدير القمح مع انخفاض الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية، لكنها أصدرت بعد ذلك إعفاءات لبعض الدول.

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وأكد الأشول، أن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ اتفاق مع الحكومة الهندية بشأن رفع حظر تصدير القمح لليمن.

ولم يتضح على الفور حجم القمح الذي يطلبه اليمن من الهند، أو متى يمكن تسليمه في حالة التوصل إلى اتفاق.

ويهدد تعطل الصادرات الأوكرانية والروسية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وحظر التصدير الهندي، بتفاقم أزمة الجوع في اليمن وزيادة تضخم أسعار المواد الغذائية، التي تضاعفت في العامين الماضيين في بعض مناطق البلاد.

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