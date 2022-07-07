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صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر يتراجع إلى 33 مليار دولار في يونيو

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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
اقتصاد مصر

صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر يتراجع إلى 33 مليار دولار في يونيو

تراجع بملياري جنيه مقارنة بمايو

دبي - العربية.نت

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قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في بيان، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد انخفض إلى 33.37 مليار دولار في نهاية يونيو، من نحو 35.5 مليار دولار في مايو.

وأعلن البنك المركزي المصري أيضاً انخفاض احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية مايو الماضي إلى 35.5 مليار دولار، مقارنة بـ 37.123 مليار دولار في أبريل.

وأكد المركزي المصري في بيان وقتها أن هذا التراجع جاء على خلفية الدور المنوط به لسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وذكر أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد.

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