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مصر تحقق فائضاً أولياً بنحو 98.5 مليار جنيه للعام المالي 2021-2022

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وزارة المالية المصرية ( رويترز) مناسبة
وزارة المالية المصرية
اقتصاد مصر

مصر تحقق فائضاً أولياً بنحو 98.5 مليار جنيه للعام المالي 2021-2022

بلغ عجز الموازنة الكلي في مصر بلغ 6.1%

القاهرة – رويترز

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قالت وزارة المالية المصرية في بيان لها اليوم الخميس، إن مصر حققت فائضا أوليا بقيمة نحو 98.5 مليار جنيه للعام المالي 2021-2022 والمنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وأضاف البيان أن عجز الموازنة الكلي في مصر وفقا للفعليات الأولية لعام 2021/2022 بلغ 6.1% من الناتج الإجمالي المحلي.

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال إن المستهدفات المالية للموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.

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