اقتصاد مصر
مصر تشتري 63 ألف طن من القمح الألماني في صفقة شراء مباشر
في صفقة شراء مباشر
قالت مصادر، اليوم الخميس، إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اشترت نحو 63 ألف طن من القمح الألماني المنشأ في صفقة شراء مباشر هذا الأسبوع.
ومن المعتقد أن الشراء تم في الخامس من يوليو/تموز، لتتواصل مشتريات الهيئة في الآونة الأخيرة دون طرح مناقصات دولية.
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ويُعتقد أيضا أن الهيئة اشترت نحو 444 ألف طن قمح مباشرة من شركات تجارية يوم الاثنين.
وتشتري الهيئة القمح عادة من خلال مناقصات دولية، لكن وزير التموين المصري، علي مصيلحي، قال في مايو، إن مجلس الوزراء وافق على الشراء مباشرة من دول أو شركات.
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