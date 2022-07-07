وزير المالية البريطاني الجديد: جونسون يجب أن يرحل

قال وزير المالية البريطاني الجديد، ناظم الزهاوي، إن على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرحيل، مشيرا إلى أن البلاد تستحق حكومة مستقرة وموحدة.

جاء ذلك بعد ساعات، من إعلان النائب في حزب المحافظين James Duddridge، أن جونسون والزهاوي، سيضعان خطة مشتركة جديدة للاقتصاد الأسبوع المقبل تشمل تخفيضات ضريبية.

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وارتفع عدد المسؤولين المستقيلين من فريق رئيس الحكومة البريطانية، إلى أكثر من 50 شخصا.

وفي وقت سابق، دعت المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، جونسون إلى الاستقالة قائلة إنها سترشح نفسها لتحل محله.

لكن جونسون، أكد أنه لن يتنحى عن منصبه، معتبرا أن البلاد لا تحتاج لمثل هذا القرار، بل للمضي مع حكومة مستقرة.

وقالت مراسلة "العربية" من لندن كارينا كامل، إن المدعية العامة لإنجلترا وويلز، أشارت في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام البريطانية، إلى أن مسألة بقاء جونسون في منصبه، هي مجرد وقت.

وأضافت كامل أنه بحسب ما ورد في المقابلة، شددت المدعية العامة على استقالة جونسون، قائلة إنه "إذا أرد جونسون أن يحتفظ بما تبقى له من كرامة، فيجب أن يتنحى".