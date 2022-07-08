"التجارة" السعودية تنفذ 39 ألف عملية رصد للأسعار في جميع المناطق خلال 3 أيام

تواصل وزارة التجارة السعودية، جهودها الميدانية المكثفة في جميع مناطق المملكة لمتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية نفذت خلال الـ72 ساعة الماضية، 39 ألف عملية رصد لأسعار السلع التموينية بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة مواجهة أي حالة تلاعب أو غش للمستهلك بحزم، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتهدف الجولات الرقابية المكثفة للرقابة على الأسعار والمتابعة الدائمة لوفرة المنتجات، وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك.

وتقوم الوزارة بمتابعة دقيقة لـ217 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع المناطق عبر نظام إلكتروني، ومقارنتها بأسعار دول الجوار، ومتابعة أي مؤثرات على العرض والطلب. وتشمل الجولات المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، حيث تُضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، وإيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلك.

وتؤكد الوزارة أن المستهلك شريك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وتدعو عموم المستهلكين بعدم التردد في الإبلاغ عند رصدهم أي حالة تلاعب في الأسعار من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".