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تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 38.6% إلى 318 ألف طن في أسبوع

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موانئ القمح في أوكرانيا (شترستوك)
موانئ القمح في أوكرانيا (شترستوك)
روسيا و أوكرانيا

تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية 38.6% إلى 318 ألف طن في أسبوع

على أساس سنوي في الأيام الـ7 الأولى من يوليو

كييف - رويترز

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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن صادرات الحبوب في الأيام السبعة الأولى من يوليو، وهو الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت بنسبة 38.6% على أساس سنوي إلى 318 ألف طن.

وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في 30 يونيو بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات الكبيرة قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

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وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب لأن موانئها الواقعة على البحر الأسود، التي تعد طريقا رئيسيا للشحن، أُغلقت إلى حد كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات في يوليو، شملت 249 ألف طن من الذرة، و52 ألف طن من القمح، و15 ألف طن من الشعير.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكنها حصاد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة بالرقم القياسي البالغ 86 مليون طن في 2021، بسبب خسارة أراض لصالح القوات الروسية وانخفاض عوائد الحبوب.

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