عجز حساب المعاملات الجارية لتركيا يتسع إلى 6.468 مليار دولار في مايو

قال البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، إن عجز حساب المعاملات الجارية للبلاد، اتسع في مايو إلى 6.468 مليار دولار.

ويقل هذا الرقم عن توقعات "رويترز" لعجز قدره 6.7 مليار دولار.

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وفي أبريل الماضي، بلغ عجز حساب المعاملات الجارية 2.948 مليار دولار.

أما في العام الماضي، كان عجز حساب المعاملات الجارية في تركيا 14.882 مليار دولار. حيث قل هذا الرقم عن توقعات "رويترز" لعجز 2.2 مليار دولار.

وكان عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس، بأقل من عجز توقعته "رويترز" عند 3.8 مليار.

وجاء عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير عند 2.585 مليار دولار.

وفي عام 2020، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 36.724 مليار دولار.