.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عجز حساب المعاملات الجارية لتركيا يتسع إلى 6.468 مليار دولار في مايو

  • الخط
THUMBNAIL_ فايننشال تايمز تدخلات أردوغان في سوريا وليبيا تدمر اقتصاد تركيا
اقتصاد تركيا (تعبيرية)
اقتصاد تركيا

عجز حساب المعاملات الجارية لتركيا يتسع إلى 6.468 مليار دولار في مايو

جاء أقل من التوقعات

إسطنبول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، إن عجز حساب المعاملات الجارية للبلاد، اتسع في مايو إلى 6.468 مليار دولار.

ويقل هذا الرقم عن توقعات "رويترز" لعجز قدره 6.7 مليار دولار.

وفي أبريل الماضي، بلغ عجز حساب المعاملات الجارية 2.948 مليار دولار.

أما في العام الماضي، كان عجز حساب المعاملات الجارية في تركيا 14.882 مليار دولار. حيث قل هذا الرقم عن توقعات "رويترز" لعجز 2.2 مليار دولار.

"نيكاي" يتخلى عن مكاسبه بعد إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق أسواق المال أسهم اليابان "نيكاي" يتخلى عن مكاسبه بعد إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق

وكان عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد زاد إلى 3.329 مليار دولار في مارس، بأقل من عجز توقعته "رويترز" عند 3.8 مليار.

وجاء عجز ميزان المعاملات الجارية في فبراير عند 2.585 مليار دولار.

وفي عام 2020، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 36.724 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
5 مرشحين لخلافة جونسون على زعامة حزب المحافظين أبرزهم بن والاس 5 مرشحين لخلافة جونسون على زعامة حزب المحافظين أبرزهم بن والاس
اكتشف المزيد