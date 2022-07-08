جهاز ينبه المشاة المنشغلين بهواتفهم لإشارات المرور في طرقات هذه المدينة

وضعت السلطات في هونغ كونغ جهازاً جديداً على الطرقات ينبه المارة المنشغلين بهواتفهم بضرورة الالتزام بإشارات المرور.

وقال كبير المهندسين في إدارة النقل الخاصة بالمدينة أليكس أو، الخميس، إن الكثير من سكان هونغ كونغ يجتازون الطريق مشتتي الانتباه أثناء مرور السيارات، نتيجة استخدامهم هواتفهم المحمولة.

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وأضاف أليكس في حديث إذاعي: "وجدنا حلاً لتنبيه الأشخاص الذين لا يكفون عن النظر إلى هواتفهم"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأوضح أليكس أن 4 من أصل 7 حوادث مميتة سجلت في النصف الأول من العام الجاري على التقاطعات المرورية في هونغ كونغ، حدثت نتيجة سلوك المشاة، مضيفاً: "ربّما سيساعد (الجهاز) في إنقاذ الأرواح".

ويعتمد الجهاز الجديد في عمله على التنسيق مع إشارات المرور، إذ يبث ضوءاً أحمر من الأعلى عندما ينبغي على المشاة التوقف.

ويختبر هذا الجهاز على 4 تقاطعات مرورية في مختلف أنحاء المدينة، وسيستعرض المسؤولون بعد ستة أشهر فعاليته في لفت انتباه المارة.

ولاقى أحد الأجهزة المثبتة قرب مركز تجاري مزدحم في كوزواي باي، وهي إحدى مناطق التسوق الأشهر في المدينة، ترحيباً من المارة الذين أظهر بعضهم ارتباكا جراء ظهور ضوء أحمر أمامهم بشكل مفاجئ.

وقال أحد المارة، وهو باحث ملقب بـ"كووك": "أنا شخصياً، لا أستخدم هاتفي المحمول على الطرقات، لكنني لاحظت أن المارة يتجاهلون أحوال الطرقات لتركيزهم الشديد في هواتفهم".

وأضاف: "أعتقد أنهم سيلاحظون الضوء الأحمر حتى لو كانوا منشغلين بهواتفهم".

وأكدت امرأة واقفة إلى جانب لافتات ولوحات إعلانية مضيئة، أن ليس لديها أدنى فكرة عما يفترض أن يعنيه الضوء المنبثق من الجهاز.

وقالت: "عندما مشيت للتو لم أعرف ما الهدف منه"، مشيرة إلى أن أشخاصاً آخرين من المشاة قد يتجاهلون الضوء الأحمر.

وقال موظف ملقب بـ"تشونغ": "إن كانت نية المارة تجاهل (الضوء الأحمر)، فسيقومون بذلك، ولا يستطيع أحد منعهم".

يشار إلى أنه توفي في هونغ كونغ خلال السنوات الأخيرة ما بين 1000 إلى 3000 شخص من المارة بحوادث سير سنوية تُسجل في المدينة التي تضم 7.4 مليون نسمة.