الكشف عن استهلاك الفرد للبيانات بمكة المكرمة.. تجاوز 3 أضعاف المعدل العالمي في يوم
هيئة الاتصالات: يعادل مشاهدة 1.42 مليون ساعة من المقاطع المرئية
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم الثامن من ذي الحجة 1443ه، مبينة أن حجم استهلاك البيانات بلغ 3.46 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.42 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة (1080.HD).
وأوضحت الهيئة في بيان، أن الإحصاءات تضمنت معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (849.30 ميغابايت/ مشترك)، متجاوزا 3 أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميغابايت/ مشترك.
وأضافت أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي (يوتيوب، تك توك، فيسبوك، سناب شات، انستغرام).
ووفقا للبيان، بلغ معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل، 266.72 ميغابت/ثانية، بنسبة زيادة 40% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 36.97 ميغابت/ثانية، بنسبة زيادة 28% مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت الهيئة إلى تجاوز عدد المكالمات المحلية 13 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1.43 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.
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