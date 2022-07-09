ثاني أكبر اقتصاد في العالم يظهر بعض علامات الانتعاش بعد ركود حاد
ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 6.1% على أساس سنوي بالصين
قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم السبت، إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 6.1% على أساس سنوي في يونيو، بعد ارتفاعه 6.4% خلال مايو.
وكان ذلك أكبر مما توقعه استطلاع لـ"رويترز" بارتفاع المؤشر 6%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.5% عن العام السابق ليتسع من زيادة قدرها 2.1% في مايو. وأشار استطلاع لـ"رويترز" إلى أنه كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4%.
واستقر مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بعد انخفاضه 0.2% في مايو ليتجاوز انخفاضا قدره 0.1% في استطلاع "رويترز".
وأظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض علامات الانتعاش في الأشهر الأخيرة بعد الركود الحاد الناجم عن "كوفيد-19" وذلك على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة للنمو بما في ذلك ضعف الإنفاق الاستهلاكي والمخاوف من تكرار موجات الإصابة.
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