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ثاني أكبر اقتصاد في العالم يظهر بعض علامات الانتعاش بعد ركود حاد 

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اقتصاد الصين
مؤشر أسعار المنتجين في الصين ارتفع أكثر من المتوقع (تعبيرية)
اقتصاد الصين

ثاني أكبر اقتصاد في العالم يظهر بعض علامات الانتعاش بعد ركود حاد

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 6.1% على أساس سنوي بالصين

بكين - رويترز

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قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم السبت، إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 6.1% على أساس سنوي في يونيو، بعد ارتفاعه 6.4% خلال مايو.

وكان ذلك أكبر مما توقعه استطلاع لـ"رويترز" بارتفاع المؤشر 6%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.5% عن العام السابق ليتسع من زيادة قدرها 2.1% في مايو. وأشار استطلاع لـ"رويترز" إلى أنه كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4%.

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واستقر مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بعد انخفاضه 0.2% في مايو ليتجاوز انخفاضا قدره 0.1% في استطلاع "رويترز".

وأظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض علامات الانتعاش في الأشهر الأخيرة بعد الركود الحاد الناجم عن "كوفيد-19" وذلك على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة للنمو بما في ذلك ضعف الإنفاق الاستهلاكي والمخاوف من تكرار موجات الإصابة.

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