هيئة النقل السعودية: 89% نسبة امتثال الشركات المرخصة لتقديم الخدمات خلال موسم الحج 

أكدت الهيئة العامة للنقل في السعودية أن نسبة امتثال الشركات المرخصة في أنشطة النقل للأنظمة والاشتراطات الفنية، بلغت 89% خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، مشيرة إلى أن ذلك يشمل الخدمات المقدمة في أنشطة النقل البري كالنقل بالأجرة العامة والحافلات ونشاط نقل البضائع.

وأوضحت الهيئة أن مجموع عمليات الفحص العام لجميع وسائل النقل خلال موسم الحج، بلغت حتى الآن أكثر من 100 ألف عملية فحص، فيما سجلت المخالفات المرصودة 12.212 ألف مخالفة.

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وأضافت أن المخالفات تنوعت ما بين عدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق أو عدم العناية بالحالة الفنيّة للحافلة ونظافتها أو عدم توفر وسائل السلامة فيها، أو عدم وجود كشف ببيانات الرحلة والركاب، وكذلك عدم وجود بطاقة عفش على حقائب وأمتعة الركاب.

وتعمل الهيئة خلال موسم الحج وفق خطتها واستعداداتها على تكثيف جانب الرقابة على أنشطة وخدمات النقل التي تقدم للحجاج بيت الحرام، للتأكد من وسائل النقل وامتثالها لجميع الأنظمة والاشتراطات الفنية، وتحقق معايير الأمان والسلامة، وبما يضمن تنقل سلس ومنظم لقاصدي المملكة والحجاج.