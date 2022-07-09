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"الفاو": أسعار السلع الغذائية تراجعت في يونيو للشهر الثالث على التوالي

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منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"
اقتصاد

"الفاو": أسعار السلع الغذائية تراجعت في يونيو للشهر الثالث على التوالي

يعزى إلى وفرة المحاصيل من عمليات الحصاد الجديدة

دبي - العربية.نت

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أفادت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، بأن مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية سجل تراجعاً طفيفاً خلال يونيو الماضي للشهر الثالث على التوالي.

وبلغ متوسط مؤشر "الفاو" لأسعار الأغذية 154.2 نقطة في يونيو 2022، بانخفاض قدره 2.3% عما كان عليه في مايو السابق.

غير أن المؤشر الذي يتعقب التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عادة في التجارة، ظل أعلى بنسبة 23.1% مما كان عليه في يونيو 2021.

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ويعكس هذا التراجع خلال يونيو، انخفاض الأسعار الدولية للزيوت النباتية والحبوب والسكر في مقابل ارتفاع أسعار الألبان واللحوم.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 166.3 نقطة في يونيو، بانخفاض قدره 4.1% مقارنة بمايو.

وتراجعت الأسعار الدولية للقمح 5.7% الشهر الماضي، لكنها بقيت أعلى بـ48.5% من قيمتها قبل عام من الآن.

ويعزى التراجع خلال يونيو إلى التوفر الموسمي من عمليات الحصاد الجديدة في بلدان النصف الشمالي من الكرة الأرضية وتحسن أحوال المحاصيل في بعض من البلدان المنتجة الرئيسة وارتفاع توقعات الإنتاج في الاتحاد الروسي.

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