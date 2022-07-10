أداء قوي للإنتاج الصناعي في السعودية.. نما 24% في مايو
نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالمملكة في مايو 2022 بنسبة 24% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.
وأوضحت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو الماضي بنسبة 23.3%، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، فيما ارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 28.8%، وزاد نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3%.
على أساس شهري ووفقاً لنتائج النشرة، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر مايو الماضي مقارنة بأبريل بنسبة 1.2%، نتيجة صعود نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعاً بنسبة 0.9%، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 0.2%، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعاً بنسبة 24.9%.
يعد مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، مؤشراً اقتصادياً يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج، الذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
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