بعد جدل ومخاوف.. المركزي العراقي يحسم في قضية سعر صرف الدينار

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الأحد، عن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، أن "المركزي" لا يرى أي مبرّر لتغيير سعر صرف الدينار، فيما بيّن أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في ذلك.

كما أكد عدم وجود أي خطط مستقبلية للقيام بذلك في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

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وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن" سعر الصرف في الوقت الحاضر - باعتقادنا كسلطة نقدية - لا يوجد مبرر لتغييره"، موضحاً أن "تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف".

وأشار إلى أنه " خلال السنوات من 2004 وحتى الآن، تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض".

وأضاف أن "الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي، ولا توجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف".

كما أوضح أن"السياسة النقدية، من مميزاتها المرونة بشكل عام، وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد".

وأثارت تصريحات لنواب في البرلمان العراقي بشأن إمكانية تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، مخاوف من تأثير ذلك على السوق المحلية التي تعتمد على الاستيراد من الخارج.

وشهدت أسعار صرف الدولار في العراق، أمس السبت، استقراراً، وسجّلت أسعار البيع 1484 ديناراً لكل دولار، فيما سجّلت أسعار الشراء 1483 ديناراً للدولار الواحد.

وبلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فحُدِّد بـ1460 ديناراً، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.