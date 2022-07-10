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وزير مالية مصر: إصدار 40 مليون جنيه عملات معدنية وأوراق نقدية جديدة

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الجنيه المصري
الجنيه المصري
اقتصاد مصر

وزير مالية مصر: إصدار 40 مليون جنيه عملات معدنية وأوراق نقدية جديدة

الإجراء كان يهدف إلى تلبية احتياجات الناس لتسهيل عمليات البيع والشراء

دبي - العربية.نت

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أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تم إصدار 40 مليون جنيه من العملات المعدنية ذات الفئات الصغيرة والأوراق النقدية الجديدة في يوليو، بزيادة 10 ملايين جنيه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وقال إن الإجراء كان يهدف إلى تلبية احتياجات الناس لتسهيل عمليات البيع والشراء، وفق ما نقلته صحيفة "الأهرام" المصرية.

وشهدت هيئة سك العملة المصرية قفزة غير مسبوقة خلال الفترة الماضية في مجال الرقمنة، مما ساعد في تأمين العملات ذات الفئات الصغيرة قبل موسم العيد.

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من جانبه، قال رئيس الهيئة حسام خضر، إن الهيئة حريصة على تأمين هذه الفئة من الأموال لتكون كافية لسد احتياجات الناس لمدة عام ونصف العام، بحسب "الصحيفة".

يذكر أن البنك المركزي المصري قرر طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر)، والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

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