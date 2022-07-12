الموانئ السعودية تسجل ارتفاعاً في أحجام المناولة بنسبة 16% خلال يونيو

حققت الموانئ السعودية، ارتفاعا في حجم البضائع المناولة، بنسبة بلغت 16.1% لتصل إلى 27.1 مليون طن خلال يونيو الماضي، مقابل 23.4 مليون طن في يونيو 2021.

وأسهمت خطط التطوير التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ لرفع كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير قدرات الموانئ السعودية، في زيادة حجم البضائع العامة بنسبة 55.7% لتصل إلى 790.5 ألف طن، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وسجلت البضائع السائبة السائلة زيادة نسبتها 31.8% لتصل إلى 15.5 مليون طن، فيما أظهرت البضائعُ الصلبة خلال هذا الشهر انخفاضا نسبته 6.9% لتصل إلى 3.9 ملايين طن.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز القطاع البحري وجعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ سجلت أعداد الحاويات ارتفاعا بنسبة 5.5% لتصل 642.3 ألف حاوية مقارنة بـ608.8 ألف حاوية في يونيو 2021.

كما حققت حاويات المسافنة زيادة في نسبتها 4.2% لتصل إلى 244.6 ألف حاوية مقارنة بـ234.7 ألف حاوية في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت أعداد السفن زيادة في نسبتها 13.6% لتصل إلى 1126 سفينة، فيما بلغ إجمالي عدد المركبات 74 ألف مركبة بزيادة نسبتها 25.8%، في حين بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 1.6 مليون طن.

وفي السياق ذاته استقبلت الموانئ السعودية خلال يونيو الماضي، 79 ألف راكب بنسبة زيادة ملحوظة بلغت 79.28%، وتفريغ عدد 990 ألف رأس ماشية بارتفاع بلغَتْ نسبته 265.5%، وذلك بالتزامن مع موسم الحج وتلبية متطلباته بجاهزية عالية.