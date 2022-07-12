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رئيس وزراء إسبانيا: مساعدة أوكرانيا واجب أخلاقي.. لكننا ندفع الثمن اقتصادياً

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رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
روسيا و أوكرانيا

رئيس وزراء إسبانيا: مساعدة أوكرانيا واجب أخلاقي.. لكننا ندفع الثمن اقتصادياً

قال إن النمو الاقتصادي لبلاده سيكون أبطأ من المتوقع في الأشهر القادمة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا "حساسة" بشكل خاص لارتفاع أسعار الطاقة، مؤكداً أن مساعدة أوكرانيا واجب أخلاقي، "لكننا ندفع الثمن اقتصادياً".

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني أن النمو الاقتصادي لإسبانيا، سيكون أبطأ من المتوقع في الأشهر القادمة.

ولمّح إلى استجابة أوروبية مشتركة، إذا عمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قطع إمدادات الغاز عن أوروبا.

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من ناحية أخرى، كشف عن ضرائب غير اعتيادية ستفرضها حكومة بلاده على الكيانات المالية في 2023-2024.

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني أن الضرائب المؤقتة على المؤسسات المالية ستحقق 1.5 مليار يورو من الإيرادات في السنة.

كما أن الضريبة المخطط لها على الأرباح غير الاعتيادية لمرافق الطاقة، ستضيف ملياري يورو في السنة، وفق سانشيز.

وقال "إننا نهدف إلى الخروج من هذه الأزمة بشكل أفضل مما كنا عليه قبل الدخول فيها".

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