اليورو
كرواتيا عضو جديد في "اليورو".. بعد أقل من عقد على دخول الاتحاد الأوروبي
ستتبنى عملة اليورو الموحدة في الأول من يناير 2023
أعطى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، كرواتيا الضوء الأخضر النهائي لتبني عملة اليورو الموحدة في الأول من يناير 2023.
قال وزير مالية الجمهورية التشيكية التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، زبينيك ستانيورا: "يسعدني أن أهنّئ كرواتيا برمتها، لأنها أصبحت البلد العشرين الذي ينضم إلى منطقة اليورو".
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ويأتي انتقال كرواتيا من الكونا إلى اليورو اعتباراً من 2023، بعد أقل من عقد على انضمام هذه الدولة التي استقلت عن يوغوسلافيا، للاتحاد الأوروبي.
ولدى تبني النصوص القانونية اللازمة للخطوة التاريخية، حدد الوزراء سعر اليورو رسمياً عند 7,53450 كونا كرواتية.
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