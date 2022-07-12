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مسؤول: بيانات التضخم في أميركا ليست "مشجعة".. ولهذا السبب يجب رفع الفائدة

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الفيدرالي الأميركي مناسبة (فرانس برس)
الفيدرالي الأميركي (فرانس برس)
تضخم

مسؤول: بيانات التضخم في أميركا ليست "مشجعة".. ولهذا السبب يجب رفع الفائدة

اعتبر أن سعر الفائدة الذي يقع في نطاق بين 1.5% و1.75% ما زال "تيسيريا"

واشنطن - رويترز

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قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن أحدث بيانات للتضخم ليست "مشجعة" بالقدر الذي كان يتمناه.

وأضاف أن غياب تحسن من شهر لآخر في وتيرة زيادات الأسعار، يبرر زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس في سعر فائدة الأموال الاتحادية عندما يجتمع صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في وقت لاحق هذا الشهر.

وتابع بوستيك: "المعلومات التي وردت في البضعة أشهر الماضية، أشارت إلى حاجة الوصول إلى موقف حيادي بسرعة أكبر".

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ولفت إلى أن سعر فائدة الأموال الاتحادية الحالي، الذي يقع في نطاق بين 1.5% و1.75%، ما زال في رأيه "تيسيريا" ويشجع النشاط الاقتصادي.

وقال بوستيك، إنه بعد الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، "ستيعين علينا أن نرى كيف سيتطور الاقتصاد".

وأشار بوستيك إلى أن توقعات التضخم في الأمد الطويل "مشجعة"، وتشير إلى أن الناس والأسواق لديهم ثقة في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

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