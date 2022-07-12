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"مبادلة للاستثمار" تقود جولة تمويل لشركة ألمانية ناشئة بـ400 مليون دولار 

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شركات ناشئة

"مبادلة للاستثمار" تقود جولة تمويل لشركة ألمانية ناشئة بـ400 مليون دولار

قيمة "ويفوكس" وصلت إلى 4.5 مليار دولار

ميونيخ - رويترز

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قالت شركة ويفوكس الألمانية الناشئة لتكنولوجيا التأمين، اليوم الثلاثاء، إنها جمعت 400 مليون دولار من مستثمرين لتصل قيمتها السوقية إلى 4.5 مليار دولار.

وذكرت الشركة أن مبادلة للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، قادت جولة التمويل الرابعة التي ستستخدم للتوسع في مزيد من البلدان وتطوير منصتها.

وكانت قيمة ويفوكس قبل عام 3 مليارات دولار.

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وتأتي زيادة قيمة الشركة السوقية على الرغم من أن المستثمرين أصبحوا أكثر تحفظا بخصوص الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة، فضلا عن موجة بيع لأسهم التكنولوجيا المدرجة هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ويفوكس ومؤسسها، جوليان تايكه، لـ"رويترز"، إن الشركة التي تعمل في بلدان عدة، منها ألمانيا وسويسرا وبولندا، تعتزم التوسع للعمل في هولندا.

وبعد أحدث جولة تمويل يتجاوز الاستثمار الكلي في "ويفوكس" 1.3 مليون دولار منذ أن بدأت جمع الأموال في عام 2016.

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