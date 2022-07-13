بعد شهرين من التراجع.. الاقتصاد البريطاني ينمو بأكثر من المتوقع في مايو

نما الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في مايو، بعد شهرين من التراجع، وذلك بعد أن عوض الانتعاش القوي في الخدمات الصحية الانخفاض في الضيافة والخدمات الموجهة للمستهلكين.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0.5% في مايو بعد انكماشه بنسبة 0.2% في أبريل.

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وكانت التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة تبلغ نحو 0.1% فقط في مايو.

يشار إلى أن الاقتصاد البريطاني نما كما كان متوقعا في الربع الأول من عام 2022، وهي فترة لم يشعر فيها المواطنون بآثار ارتفاع التضخم الذي يهدد الآن بالتسبب في ركود.

وأوضح مكتب الإحصاءات في بيان أصدره الشهر الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي في خامس أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.8% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وكان تقدير أولي سابق لمكتب الإحصاءات، توقع نمو الاقتصاد في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار بنسبة 0.8%.