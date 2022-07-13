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المركزي الكندي يرفع أسعار الفائدة 1% بأكبر وتيرة منذ عام 1998

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اقتصاد

المركزي الكندي يرفع أسعار الفائدة 1% بأكبر وتيرة منذ عام 1998

لتصل إلى 2.5%

دبي - العربية.نت

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أعلن بنك كندا المركزي، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة بأعلى من توقعات المستثمرين والمحللين، وفي أكبر زيادة منذ عام 1998.

وذكر البنك في بيان، أن أعضاء السياسة النقدية بالمركزي الكندي صوتوا على رفع الفائدة بمقدار 1% لترتفع إلى 2.5%.

وتعد هذه هي الزيادة الرابعة على التوالي في أسعار الفائدة منذ شهر مارس الماضي، إذ يعتبر بنك كندا في مقدمة البنوك المركزية التي تتخذ خطوات في إطار زيادة أسعار الفائدة في لكبح جماح التضخم.

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